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Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям

15 января 2018 07:50
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Новости Беларуси. А белорусские любители холодной воды уже готовятся к крещенским морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям-1

Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям-3

Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям-5

И судя по прогнозам синоптиков, только самые закаленные моржи останутся верными этой традиции. Уже минувшей ночью столбик термометра опустился до -14 градусов. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. После обеда морозы ослабеют до 4-9 градусов.

Морозно будет всю предстоящую неделю.

# общество # Моржевание

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