Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям

Новости Беларуси. А белорусские любители холодной воды уже готовятся к крещенским морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И судя по прогнозам синоптиков, только самые закаленные моржи останутся верными этой традиции. Уже минувшей ночью столбик термометра опустился до -14 градусов. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. После обеда морозы ослабеют до 4-9 градусов.