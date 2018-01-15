Прямой эфир

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»

15 января 2018 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У мамы в декрете хлопот невпроворот. И порой хочется, чтобы кто-то помог не только словом, но и делом. Хорошо, когда на выручку приходят бабушки и дедушки, другие родственники, друзья или няни. Но так бывает не всегда. Выход есть! Можно обратиться за помощью к неравнодушной минчанке с добрым сердцем Юлии Томчук. Она организовала социальный проект «Мамины помощники».

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-1

Юлия Томчук, координатор проекта «Мамины помощники»:
Идея пришла из моего собственного опыта. Я сама мама, моему ребёнку, сыну, сейчас три годика. И, окунувшись в эту атмосферу декретного отпуска, я поняла, что чего-то не хватает, что женщинам нужна помощь, и я придумала такой проект «Мамины помощники». Там, где волонтёры помогают мамам. Даже в идеале такое сообщество взаимопомощи, то есть тот, кто уже обратился, ему помощь оказали и, чтобы он уже мог помогать другим.

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-4

Проект «Мамины помощники» действует около года. За это время команда волонтёров помогла не одной семье. На этот раз Юлия заглянула в гости к Веронике, у которой подрастают двое прекрасных детей!

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-7

Вероника Гришкова:
У меня родители далеко, у меня только муж, и, конечно, у меня нет такой возможности вызвать бабушку, чтобы она могла помочь, поэтому мне приходиться справляться самой. Безусловно, нужна помощь, особенно вначале. Мне очень нравится, как говорит знаменитый доктор Комаровский: «Папа, уходя из дома, убедитесь в том, что у мамы всё хорошо».

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-10

Волонтёры могут поиграть с детьми, пока мама занимается другими важными делами, помочь с уборкой или готовкой. Если нужно, вас выслушают, окажут психологическую помощь, поделятся личным опытом.

Юлия Томчук:
Недавно был такой случай: обращалась женщина, она ложила свою маму в больницу и у неё двое детей. Там же в больнице нужно было за ними присмотреть, я нашла волонтёра и там присмотр на месте.

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-13

«Как ни странно, но сейчас желающих помогать молодым мамам больше, чем тех, кто просит о помощи», – отмечает Юлия. Поэтому координатор проекта просит не стесняться, а смело обращаться к ней.

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»-16

Юлия Томчук:
Даже есть одинокие бабушки в городе Минске, которые с удовольствием бы помогали, потому что они хотят общения, они тоже любят детей.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Вероника Гришкова # Юлия Томчук

Другие новости рубрики

Все новости
Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям
15 января 2018 07:50

Только самые закаленные моржи останутся верны традиции крещенским купаниям

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»
15 января 2018 07:22

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»

«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»
14 января 2018 18:39

«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»