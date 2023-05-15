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Посевная в Минской области: аграрии завершают высадку картофеля и кукурузы

15 мая 2023 15:03
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области завершают посадку картофеля. Освоено 77 % площадей и более 80 пройдено с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Посевная в Минской области: аграрии завершают высадку картофеля и кукурузы-1

Погодные условия благоприятные, поэтому техника находится в поле весь световой день. Всего под второй хлеб и царицу полей в Минской области отвели почти 280 тысяч гектаров. На данный момент задел сделан хороший. Аграрии рассчитывают на весомый урожай. Параллельно ведут подкормку озимых.  

Посевная в Минской области: аграрии завершают высадку картофеля и кукурузы-4

Виктор Окунович, ведущий агроном сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:  
Пашня у нас 5 100 гектаров. То есть это озимый рапс – 300 гектаров, 1 500 зерновых, остальное – яровой сев и травы. Из техники у нас задействовано восемь энергонасыщенных тракторов, порядка 10 единиц 1 221 и 82.1 [модели тракторов BELARUS – прим. ред.] – такого класса.  

Посевная в Минской области: аграрии завершают высадку картофеля и кукурузы-7

На очереди – заготовка травяных кормов, первый укос трав.  

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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