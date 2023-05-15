Посевная в Минской области: аграрии завершают высадку картофеля и кукурузы

Новости Беларуси. Аграрии Минской области завершают посадку картофеля. Освоено 77 % площадей и более 80 пройдено с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погодные условия благоприятные, поэтому техника находится в поле весь световой день. Всего под второй хлеб и царицу полей в Минской области отвели почти 280 тысяч гектаров. На данный момент задел сделан хороший. Аграрии рассчитывают на весомый урожай. Параллельно ведут подкормку озимых.

Виктор Окунович, ведущий агроном сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:

Пашня у нас 5 100 гектаров. То есть это озимый рапс – 300 гектаров, 1 500 зерновых, остальное – яровой сев и травы. Из техники у нас задействовано восемь энергонасыщенных тракторов, порядка 10 единиц 1 221 и 82.1 [модели тракторов BELARUS – прим. ред.] – такого класса.