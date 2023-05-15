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Контакт-центр «115.бел» запустит виртуального консультанта. В чём его преимущество?

15 мая 2023 15:06
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Новости Беларуси. Оформить обращение, не дожидаясь ответа оператора. Отрабатывать заявки через контакт-центр «115.бел» станет еще проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Контакт-центр «115.бел» запустит виртуального консультанта. В чём его преимущество?-1

При обращении по телефону вас будет приветствовать виртуальный консультант. Он поможет быстро оформить заявку, не дожидаясь ответа оператора. При этом на сайте можно отслеживать статус обработки запроса принимающей организацией, оценить качество выполненной услуги. К слову, всего в контакт-центр «115.бел» с начала 2023 года поступило более 520 тысяч заявок. Это количество ниже по сравнению с 2022 годом на 3,5 %.  

Контакт-центр «115.бел» запустит виртуального консультанта. В чём его преимущество?-4

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:  
Для выполнения заявки требуются сутки, если, конечно же, она не требует внесения в план текущего ремонта либо каких-то дополнительных средств для ее выполнения. В сутки у нас выполняется где-то до 90 % заявок.  

По короткому номеру 115 можно оставить заявку эксплуатирующей организации, проинформировать об аварийной или предаварийной ситуации, получить консультации о графике работы организаций.  

# Проблемы ЖКХ # общество # Максим Бардович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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