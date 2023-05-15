В Минске прошёл турнир по робототехнике среди школьников. Какие работы представили юные инженеры?

Новости Беларуси. 144 команды и 280 юных инженеров и программистов объединил турнир по робототехнике среди школьников Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Презентовали и защищали свои робопроекты в столице, в детском технопарке.

С помощью конструктора и специальных алгоритмов ребята оказали свои концептуальные модели в аграрной, промышленной, экологической и других сферах. Среди запрограммированных смартмашин роботы-сортировщики цветных и черных металлов, прототипы умных домов и автоматизированной охранной системы приусадебных участков.

Савелий Морозов, участник областного турнира по робототехнике (Мядель):

Это цех для разделения цветных металлов от черных. Но, в принципе, саму технологию с магнитом можно использовать также для отделения железа от пластика и любых материалов, которые притягиваются магнитом и не притягиваются. Платформа подъезжает под магнит электронный, и он забирает то, что магнитится. То, что не магнитится, – в красный контейнер, то, что магнитится, – в зеленый.

Иван Лесько, начальник Центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования:

Ребята делают свои проекты для того, чтобы потом участвовать в конкурсах на республиканском уровне, а возможно, и на международном уровне. На республиканском уровне у нас проходят такие конкурсы, как TechSkills. У нас здесь на конкурсе есть несколько номинаций для того, чтобы дальше отбирать на этот этап. Проходят другие конкурсы, например, «Техноинтеллект», где тоже есть номинации, связанные с программированием, робоконструированием.