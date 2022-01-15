«Вырвало окно в котельной, двери все настежь». Как январская буря чуть не лишила белорусов жилья

Новости Беларуси. Пострадали 458 населенных пунктов в 58 районах страны, есть травмированные люди. В МЧС Беларуси озвучили масштаб разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами скорость ветра достигала 32 метров в секунду. Не обошла стихия Могилевскую область.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вот такие неопознанные летающие объекты кружили вчера над деревней Амховая 1. Оказалось, что в агрогородке каждая пятая кровля пострадала от сильного ветра.

Осколки шифера в этой деревне есть практически в каждом дворе. Сильный ветер был особенно беспощаден к крышам ветхих сараев. Ошметки чужих кровель местные жители продолжают находить в своих огородах. Дом Любови Шутовой пострадал больше остальных. В момент, когда разъяренная стихия начала срывать шифер, дома никого не было. О том, что семья Шутовых рискует остаться без крыши над головой в прямом смысле этого слова, хозяйка узнала по телефону от соседей.

Я дверь открываю, оно так рвет ее, что я открыть не могу, бессильна. Забежала, дверь открыла боковую, я ее толкаю, а она на меня. Днем Любовь Шутова позвонила в «Жилкомхоз», а ночью не могла сомкнуть глаз. Сердце замирало от каждого сильного порыва ветра.

Любовь Шутова, жительница деревни Амховая 1:

Я переживала, испугалась. Дом раскрыт, погода непонятная: то дождь, то снег идет. Я позвонила, очень быстро отреагировали. Позвонила, мне сказали: «Ждите, завтра выедет бригада».

Из семи сотен домов, которые находятся на балансе «Жилкомхоза» Могилевского района, от бури пострадали почти 10 %. В диспетчерскую службу поступили 60 заявок от тех, кому необходима помощь коммунальных служб.

Дмитрий Ивочкин, заместитель директора Могилевского районного «Жилкомхоза»:

Стараемся все устранять вовремя. К сожалению, очень короткий световой день. Как видите, ветер сейчас не прекращается, есть затруднения, трудности, но мы справимся. Работают несколько бригад у нас. Сегодня с самого утра не выпускает из рук молоток сосед Шутовых Алексей Игнатенко.

Алексей Игнатенко, житель деревни Амховая 1:

Немножко мне повезло лучше, больше, чем соседям. У них дом вскрыло, у меня только сарай подняло, и летал как картон. Шифер этот. Попросили, приехали с Салтановки к нам, помогают. За стихийным бедствием Зинаида Соловьева вчера наблюдала из окна дома. Это уже не первый случай, когда именно их деревне больше остальных достается от розы ветров. Пять лет назад ей тоже пришлось чинить крышу после похожей стихии. При ремонте неудачный опыт учли.

Зинаида Соловьева, жительница деревни Амховая 1:

Никто не думал, что такое может быть. Это было страшно, конечно, несло, сдувало. Вообще, ужас какой-то. Было раньше так. С соседнего дома срывало шифер, и он летал, как обыкновенная бумага.