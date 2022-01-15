«Эти и следующие сутки очень тяжёлые». Как белорусы приходят в себя после неожиданного шторма

Новости Беларуси. Пострадали 458 населенных пунктов в 58 районах страны, есть травмированные люди. В МЧС Беларуси озвучили масштаб разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами скорость ветра достигала 32 метров в секунду. Не обошла стихия Могилевскую область.

Незапланированный вечер при свечах провели жители сразу в нескольких районах Могилевской области. Во второй половине дня практически в полный блэкаут погрузился Быховский район. Здесь одновременно отключили три линии. В ЦРБ был запущен дизель-генератор, хирургия и реанимация находились под напряжением. 14 января Могилевском районе были обесточены больше 130 населенных пунктов, сегодня эта цифра сократилась до 10. Но есть такие повреждения воздушных линий, которые требуют больше времени и больших усилий энергетиков.

211 единиц техники и спецтехники, которая задействована на восстановлении. К сожалению, данных сил не хватает, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к помощи наших коллег, которые, как всегда, как братья по оружию, пришли к нам на помощь. К нам приехали витебляне, гродненцы, к нам приехали минчане и гомельчане. Поэтому огромное спасибо нашим коллегам за помощь, но еще предстоят и эти, и следующие сутки очень тяжелые, и мы будем работать, восстанавливать электроснабжение.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это дерево в деревне Севостьяновичи стало виновником того, что семь населенных пунктов остались без света. Но чтобы энергетикам подобраться к необходимой опоре, нужно проделать масштабную работу.

На поиски этого повреждения работники электросетей отправились еще в пятницу, 14 января, и искали его до двух часов ночи. Но из-за сильного ветра и снега определить место аварии так и не удалось. К поискам приступили утром. Поврежденный участок отыскали, но подобраться к нужным опорам оказалось непросто. Чтобы спецтехника сюда доехала, нужно было подготовить трассу, а для этого вручную выпиливать кустарники.

Вадим Герасимович, старший мастер «Могилевских электрических сетей»:

У нас народ свет хочет сразу и одновременно, но в связи, что у нас высоковольтных линий очень много проходит по лесным массивам – порой из-за погодных условий, подъезда, как на данный момент, доступа к ремонту данной воздушной линии – может пройти до полсуток. И так просто взять и включить кому-то свет невозможно, потому что высоковольтные линии питают не один населенный пункт, не одну улицу, а десятки улиц на данном участке. Штормовой ветер повредил историческое здание – собор Успения Девы Марии и Святого Станислава. Больше всего ущерб в Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли более 420 жилых домов, объекты соцкультбыта, производственные и сельскохозяйственные здания. По данным Белэнерго, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение более 3 тысяч населенных пунктов. МЧС Беларуси о последствиях урагана: спасатели отслеживают состояние двух пострадавших в Могилеве – читайте здесь.