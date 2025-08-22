26 августа в Борисове стартует информационно-политическая акция «Беларусь адзiная»

Акция «Беларусь адзiная» стартует 26 августа в Борисове. Информационно-политический марафон с участием ведущих спикеров и представителей депутатского корпуса пройдет по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В различных аудиториях разговор пойдет о будущем Беларуси и стратегии ее развития. Акцент будет сделан на пятилетку качества.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: Мы планируем финальную акцию 12 сентября. Мы охватываем семь регионов Беларуси, то есть шесть областей и город Минск. Это необязательно областные центры. Мы говорим о программе развития Беларуси, и это как раз таки тоже очень символично. Потому что на те тезисы, смыслы, которые артикулируются в ходе «Беларусі адзiнай», мы знаем это, нам об этом люди говорят. Затем ориентируется и наш общественно-политический актив, наши активисты, патриотические силы, наши лекторы в течение всей этой годичной работы.

Общение с людьми, просветительские акции, лекционная работа – ключевые направления для общества «Знание». Напомним, что оно Директивой Президента определено как один из субъектов проведения идеологической политики в стране.

Сегодня, 22 августа, состоялось заседание правления объединения. Его участники назвали дату проведения очередного съезда общества «Знание». Оно состоится 30 октября.