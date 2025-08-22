Кушнаренко поздравил аграриев Минщины с самым большим караваем в стране

Два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Самый высокий показатель среди всех регионов страны достигнут на жатве аграриями Минской области. Это один из лучших результатов за последние годы! Благодарность за труд в адрес хлеборобов сегодня звучала прямо в поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже убрано 90 % площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми. Четыре района Минской области собрали свыше 100 тысяч тонн хлеба: Слуцкий, Несвижский, Копыльский и Минский. Стремятся к этому и на Дзержинской земле. Но, как известно, аграрии люди суеверные. Об окончательных результатах жатвы пока говорить рано.

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»: Человек предполагает, а Бог располагает, поэтому наперед сильно не надо говорить, но мы прикладываем все усилия для того, чтобы каравай нашего хозяйства был тысячи на полторы-две выше каравая прошлого года.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Благодаря своевременно принятым мерам, ну а прежде всего, наверное, самоотверженности самих хлеборобов, мы сегодня имеем такой достойный результат. Сегодня 42 единицы комбайна переброшены в те или иные районы хозяйства для того, чтобы в максимально сжатые сроки закончить уборочную кампанию. Кроме того, 9 комбайнов мы направили нашим коллегам в Витебскую область для того, чтобы оказать им содействие.

Уже совсем скоро пройдет один из основных праздников хлеборобов. Областные «Дажынкі» примет древний Заславль. Там будут чествовать лучших участников жатвы и вручат им заслуженные высокие награды.