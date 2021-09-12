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Какие дни подходят для посадок и заготовки урожая? Лунный календарь огородника на неделю с 13 по 19 сентября

12 сентября 2021 12:53
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Традиционно сверим работы в саду с лунным календарем. С 12 по 14 сентября Луна в Стрельце, рассказали в программе «Плюс-минус». Это хорошее время для посадки рассады земляники садовой. Благоприятный период для заготовки урожая.

Какие дни подходят для посадок и заготовки урожая? Лунный календарь огородника на неделю с 13 по 19 сентября-1

Среда и четверг (15-16 сентября) хороши для посадки саженцев голубики садовой, винограда, деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. А вот в пятницу и субботу (17-18 сентября) посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются.

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# Растения и цветы # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

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