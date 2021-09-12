Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, рассказала организатор

Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное новшество 2021 года – онлайн-забег. Присоединиться к участникам Минского полумарафона могли все желающие из любой точки мира.
Вероника Гресь, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики, координатор Минского полумарафона:
В этом году у нас существенное новшество – онлайн-забег, который проходит в рамках Минского полумарафона. То есть любой участник в любой точке мира может пробежать нашу гонку и получить по почте медаль. Для этого нужно зарегистрироваться у нас на сайте, сделать пробежку, зафиксировать ее в любом беговом приложении, выслать скриншот к нам на сайт. После этого по почте наши участники получат заветную медаль Минского полумарафона.