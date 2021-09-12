Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, рассказала организатор

Вероника Гресь, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики, координатор Минского полумарафона:

В этом году у нас существенное новшество – онлайн-забег, который проходит в рамках Минского полумарафона. То есть любой участник в любой точке мира может пробежать нашу гонку и получить по почте медаль. Для этого нужно зарегистрироваться у нас на сайте, сделать пробежку, зафиксировать ее в любом беговом приложении, выслать скриншот к нам на сайт. После этого по почте наши участники получат заветную медаль Минского полумарафона.