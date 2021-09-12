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Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, рассказала организатор

12 сентября 2021 11:34
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Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран – Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, рассказала организатор-1

Главное новшество 2021 года – онлайн-забег. Присоединиться к участникам Минского полумарафона могли все желающие из любой точки мира.  

Сделать пробежку и скриншот. Как принять участие в Минском полумарафоне онлайн, рассказала организатор-4

Вероника Гресь, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики, координатор Минского полумарафона:
В этом году у нас существенное новшество – онлайн-забег, который проходит в рамках Минского полумарафона. То есть любой участник в любой точке мира может пробежать нашу гонку и получить по почте медаль. Для этого нужно зарегистрироваться у нас на сайте, сделать пробежку, зафиксировать ее в любом беговом приложении, выслать скриншот к нам на сайт. После этого по почте наши участники получат заветную медаль Минского полумарафона.  

# Минский полумарафон # общество # Вероника Гресь # Фотофакт

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