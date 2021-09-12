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Перекопать грядки и посадить лук. Как правильно подготовить огород к зиме, рассказывает садовод

12 сентября 2021 12:21
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Сентябрь, пожалуй, самый активный осенний месяц у садоводов. Необходимо завершить уборку урожая, подготовить растения к зиме и, конечно же, навести порядок на грядках, рассказали в программе «Плюс-минус».

Своими советами, как это сделать правильно, поделился опытный садовод.

Перекопать грядки и посадить лук. Как правильно подготовить огород к зиме, рассказывает садовод-1

Любовь Морозова:
Во-первых, начинаем мы ухаживать с осени. Когда мы убираем огород, мы перекапываем грядки, чтобы не оставалось никакой травы. Все это вывозится, сушится и палим. Потом перекопали. Если мы садим на зиму лук, мы эту грядку удобряем, покупаем севок и садим в октябре где-то – в начале, но не позже 14 октября. Чеснок мы обычно садим и лук на зиму. Остальное – огород – стараемся убрать, чтобы не было травы, чтобы весной было легче. И все грядки, которые надо сажать весной, мы все перекапываем.

Перекопать грядки и посадить лук. Как правильно подготовить огород к зиме, рассказывает садовод-4

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# Растения и цветы # общество # Любовь Морозова # Ирина Смольская # Фотофакт

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