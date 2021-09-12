Перекопать грядки и посадить лук. Как правильно подготовить огород к зиме, рассказывает садовод

Любовь Морозова:

Во-первых, начинаем мы ухаживать с осени. Когда мы убираем огород, мы перекапываем грядки, чтобы не оставалось никакой травы. Все это вывозится, сушится и палим. Потом перекопали. Если мы садим на зиму лук, мы эту грядку удобряем, покупаем севок и садим в октябре где-то – в начале, но не позже 14 октября. Чеснок мы обычно садим и лук на зиму. Остальное – огород – стараемся убрать, чтобы не было травы, чтобы весной было легче. И все грядки, которые надо сажать весной, мы все перекапываем.