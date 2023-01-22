Какие дни лучше всего подходят для посевов в конце января? Советы лунного календаря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 22 января – в этот день новолуния любого рода работы с растениями проводить не рекомендовано, рассказали в программе « Плюс-минус » . А вот 23 января , в свою очередь, очень неплодородный день. Посевы и посадки лучше отложить, но можно бороться с вредителями, проводить снегозадержание в саду и позаботиться о защите сада от грызунов.

24-25 января – очень плодородные дни. Можно сажать и сеять любые культуры, высаживать цветы на клумбе и проращивать семена. Разрешены также внесения минеральных и органических удобрений, прополка и рыхление почвы, высадка рассады в теплицу. Не рекомендуется в эти дни обрезать ветки деревьев и чистить кору.

26-27 января рекомендована минеральная подкормка растений, рыхление почвы, опрыскивание от болезней и вредителей. Не рекомендуются в эти дни посевы и посадки, а также поливы и опрыскивания растений. Нельзя обрезать ветки растений и кустов в случае, если погода безветренная и сухая.