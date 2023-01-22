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Какие дни лучше всего подходят для посевов в конце января? Советы лунного календаря

22 января 2023 11:20
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 22 января – в этот день новолуния любого рода работы с растениями проводить не рекомендовано, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот 23 января, в свою очередь, очень неплодородный день. Посевы и посадки лучше отложить, но можно бороться с вредителями, проводить снегозадержание в саду и позаботиться о защите сада от грызунов.

Какие дни лучше всего подходят для посевов в конце января? Советы лунного календаря-1

24-25 января – очень плодородные дни. Можно сажать и сеять любые культуры, высаживать цветы на клумбе и проращивать семена. Разрешены также внесения минеральных и органических удобрений, прополка и рыхление почвы, высадка рассады в теплицу. Не рекомендуется в эти дни обрезать ветки деревьев и чистить кору.

26-27 января рекомендована минеральная подкормка растений, рыхление почвы, опрыскивание от болезней и вредителей. Не рекомендуются в эти дни посевы и посадки, а также поливы и опрыскивания растений. Нельзя обрезать ветки растений и кустов в случае, если погода безветренная и сухая.

Какие дни лучше всего подходят для посевов в конце января? Советы лунного календаря-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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