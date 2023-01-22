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«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники

22 января 2023 10:21
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Новости Беларуси. Они стоят на страже интересов Беларуси на международной арене и защищают права наших граждан за рубежом. 22 января отмечается День дипломатического работника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользуясь своим особым положением по случаю праздника, сотрудники ведомства решили провести опрос среди школьников и выяснить, кто же такой дипломат по их мнению и что такое МИД. Дети сказали свое слово.  

День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства.

«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники-1

Дипломат – это тот, кто занял первое место в дипломе?  

«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники-4

Дипломат – это человек, который занимается дипломатической деятельностью. То есть ведет переговоры с иностранными государствами.  

«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники-7

Дипломат – это тот, кто умеет общаться с разными людьми.  

«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники-10

– Чем занимается белорусский МИД (Министерство иностранных дел)?  
– Где-то все на белорусском говорят.  

«В первый раз слышу!» В МИД спросили у детей, чем занимаются дипломаты. И вот что ответили школьники-13

– Какое?  
– МИД Беларуси (Министерство иностранных дел).  
– В первый раз слышу.  

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# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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