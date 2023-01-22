Удалось удивить? Эмоции белорусов о выставке «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. «БелЭкспо» в эти дни остается местом притяжения огромного количества белорусов и зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, ведь здесь проходит масштабная выставка научно-технических достижений отечественных ученых и не только. «Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная».

Белорусы со всех уголков страны съезжаются в выставочный комплекс. Экспонаты по интересам находят все посетители: от самых юных до умудренных опытом. Белорусским разработчикам удалось удивить даже самых искушенных.

Очень много интересного, очень много необычного. И самое главное, что я спрашивал, – многие вещи уже готовы, чтобы запуститься в производство. Это меня радует. Особенно много таких современных технологий. Совершенно неожиданных для меня. Как-то раньше не особо интересовался, но очень впечатляет.

Мы только что пришли, еще не все посмотрели. Но интересно, особенно подрастающему поколению. Спасибо за выставку. Интересно.

Действительно интересно посмотреть, что разрабатывает в том числе наша страна. Мы также видели разработки нашего университета. Мы учимся в БГУИРе. Поэтому было, конечно, посмотреть, чем занимаются наши ребята, чем занимаются ребята из других университетом. Чем вообще занимаются люди, которые все-таки разбираются в технологиях и в этой всей сфере.

От себя могу сказать, что я был в восторге. И, честно, приятно удивлен, потому что эта выставка, которая проходит, очень прекрасная. Здесь представлено большое количество технологий и по экологии, и по медицине.

22 января выставка «Беларусь интеллектуальная» завершает свою работу. Двери столичного выставочного комплекса «БелЭкспо» закроют в 17:30, но возможность своими глазами увидеть, на что способна белорусская наука, еще есть.