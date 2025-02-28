Какие цели на пятилетку качества у Минского завода шестерен? Рассказал Александр Скорина
О пятилетке качества и о многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие ключевые цели поставлены перед Минским заводом шестерен в рамках пятилетки качества в Беларуси? Будут ли предприняты меры? Какие? Для повышения уровня квалификации рабочей силы и соответствия ее требованиям рынка труда.
Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Самая главная цель, которую мы видим здесь для нашего трудового коллектива, для нашего завода, – это реализация инвестиционного, интеграционно-импортозамещающего проекта, который называется «Организация производства валов шестерен зубчатых колес 5-6 степени точности для промышленных предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации». Реализация этого проекта осуществляется в рамках взаимодействия Министерства промышленности Республики Беларусь и Минпромторга России.
Такие проекты реализуются на многих предприятиях системы Министерства промышленности. В данный момент их более 27. И один из этих проектов реализуем мы. Он охватывает глобальную модернизацию и техническое перевооружение всего нашего завода. Под этот проект выделена кредитная линия со стороны Российской Федерации, и этот проект был успешно защищен на уровне Совета Министров, и сейчас идет его активная реализация. И так получается, что реализация этого проекта, как цепная реакция, она не только влечет поставку нового оборудования, она влечет за собой и охватывает улучшение условий труда всего нашего трудового коллектива, рабочих мест, всех тех процессов, которые происходят у нас на заводе.
Александр Скорина:
Еще одним из ключевых направлений, целей я бы выбрал взаимодействие с учебными учреждениями. Мы эту работу начали уже давно и продолжаем ее. У нас на прошлой неделе была открыта учебная аудитория. Мы передали колледжу современных технологий в машиностроении и автосервисе зубообрабатывающий станок и токарный станок. Это было полностью новое оборудование, которое мы, образно говоря, купили вчера на заводе в Китае. Мы его поставили в учебное учреждение, и ребята будут обучаться на этом оборудовании, приходят к нам на все виды практик. И они уже знакомы, потому что у нас в рамках этой модернизации уже работает более 70 единиц полностью нового оборудования. Остальное идет в процессе поставки.
Очень плотно мы работаем с нашим отраслевым институтом Министерства промышленности по переподготовке, повышению квалификации руководящих работников, специалистов. Очень плотно работаем с Академией управления при Президенте. Безусловно, направляем наших работников на повышение квалификации в Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет. Работаем со всеми средними специальными учебными заведениями машиностроительного профиля.