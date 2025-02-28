Какие цели на пятилетку качества у Минского завода шестерен? Рассказал Александр Скорина

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Какие ключевые цели поставлены перед Минским заводом шестерен в рамках пятилетки качества в Беларуси? Будут ли предприняты меры? Какие? Для повышения уровня квалификации рабочей силы и соответствия ее требованиям рынка труда.

Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Самая главная цель, которую мы видим здесь для нашего трудового коллектива, для нашего завода, – это реализация инвестиционного, интеграционно-импортозамещающего проекта, который называется «Организация производства валов шестерен зубчатых колес 5-6 степени точности для промышленных предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации». Реализация этого проекта осуществляется в рамках взаимодействия Министерства промышленности Республики Беларусь и Минпромторга России.

Такие проекты реализуются на многих предприятиях системы Министерства промышленности. В данный момент их более 27. И один из этих проектов реализуем мы. Он охватывает глобальную модернизацию и техническое перевооружение всего нашего завода. Под этот проект выделена кредитная линия со стороны Российской Федерации, и этот проект был успешно защищен на уровне Совета Министров, и сейчас идет его активная реализация. И так получается, что реализация этого проекта, как цепная реакция, она не только влечет поставку нового оборудования, она влечет за собой и охватывает улучшение условий труда всего нашего трудового коллектива, рабочих мест, всех тех процессов, которые происходят у нас на заводе.