Какие артефакты скрывает вода? К купальному сезону в Беларуси провели генеральную уборку водоёмов

Новости Беларуси. Белорусские пляжи готовы к наплыву отдыхающих. Речь идёт об официальных местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы привели в порядок прибрежные зоны. Здесь обновлённые раздевалки, беседки, зоны барбекю. К работе подключились и водолазы. После зимы в генеральной уборке нуждаются и сами водоёмы.

До 15 погружений в день. Чтобы очистить дно от мусора, водолазы обследуют каждый метр на глубине в человеческий рост. Работают больше на ощупь. В мутной воде разглядеть что-то сложно. Андрей Кунцевич – водолаз опытный. За 20 лет работы ничем не удивить. После каждого погружения возвращается с подводными трофеями.

Андрей Кунцевич, водолаз Днепровской спасательной станции Могилёвской организации ОСВОД:

Чего мы только не достаём. В основном это покрышки, бетонные конструкции, знаки, мебель всякая. Но самое часто приходиться доставать битое стекло, банки, бывают кинескопы разбитых телевизоров, что, сами понимаете, очень опасно, когда дети заходят в воду.

Генеральная уборка белорусских водоёмов проводится ежегодно. Как правило, в мае. Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озера то, что человек бросил на берегу.

Алексей Каменецкий, водолаз Днепровской спасательной станции Могилёвской организации ОСВОД:

Все это от нашей культуры. Рыбаки те же, который зимой приходят ловить на лёд, покушав, выпив что-то бросают бутылки, банки, они после этого тонут здесь. Отдыхающие оставляют возле берегов много мусора, не убирают за собой. Потом при паводках смывает это все в Днепр.

За три недели в Могилёвской области водолазы обследовали дно всех водоёмов, где есть официальные места для отдыха. Купальный сезон можно считать открытым. Спасатели ОСВОДа перешли в усиленный режим работы.

Александр Шевельков, старший матрос-спасатель Могилёвсклой организации ОСВОД:

Сейчас есть перепад температур. Температура воздуха бывает 25 градусов, а вода еще не прогрета, градусов 15. И получается, что надо очень аккуратно заходить в воду, акклиматизироваться и постепенно входить, чтобы не было резкого перепада.

Отдыхающих на пляжах, откровенно говоря, пока не густо. Любителям покупаться и загореть не хватает солнца.