В Минске сотрудники уголовного розыска участвовали в велопробеге «Дорогами Победы»

Новости Беларуси. Велопробег «Дорогами Победы» в честь 100-летия уголовного розыска прошёл в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед стартом участники возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного и воинского долга сотрудникам. А после сели на велосипеды и отправились в путь. В колонне – ветераны службы, действующие сотрудники и те, кто только готовится к милицейской карьере – курсанты академии МВД.

Сергей Якубель, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Большинство таких традиционных праздников, как Новый год, празднование Дня города, сотрудники уголовного розыска и руководители в том числе проводят на своих рабочих местах, на службе. Поэтому такие корпоративные спортивные праздники, они очень нужны. Я считаю важным то, что руководства Министерства внутренних дел разделяет их позицию и является инициатором такого рода мероприятий, сбором. В этом празднике приняли участие все начальники управлений и их заместители всех регионов республики, что знаково и важно.

Клим Михайловский, учащийся специализированного лицея МВД:

Для меня это очень важное мероприятие, потому что поступал я в лицей МВД с мыслью, что я буду опером в будущем.