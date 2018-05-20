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Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске

20 мая 2018 11:34
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Новости Беларуси. Венесуэла 20 мая выбирает президента. В стране проходят досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане Боливарианской республики, проживающие в Беларуси, также могут принять участие в выборах.

Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске-1

Участок для голосования открыт в посольстве в Минске. Процедура проходит – с использованием метода дактилоскопии. Граждане сначала предъявляют документ, удостоверяющий личность, затем отправляются в кабинку для голосования. В Минске участки посетили более 70 граждан Венесуэлы.

Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске-4

Напомним, на высший государственный пост претендуют 5 кандидатов. Но главная борьба, считают эксперты, развернется между тремя. Это действующий президент Николас Мадуро – последователь Уго Чавеса, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард». Главу государства выбирают сроком на 6 лет.

Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске-7

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:
Процесс голосования в посольстве в Минске отличается от того, как он проходит на территории Венесуэлы. Там система полностью автоматизирована. Здесь голосование проходит в ручном режиме. Венесуэльцы считают, что именно благодаря выборам решают свои внутренние вопросы – и это лучшее средство. Ведь выборы это одни из способов достижения и сохранения мира в стране. Кстати, сегодня в Венесуэле также проходят выборы членов государственных законодательных советов.

Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске-10

Досрочные президентские выборы в Венесуэле. Участок для голосования открыт в посольстве в Минске-12

Избирательный участок в Минске будет работать до 18:00 по местному времени, после закрытия начнётся подсчёт бюллетеней. Всего за пределами Венесуэлы могут проголосовать более ста тысяч человек.

# Выборы в Венесуэле # общество # Хосе Хоакин Боггиано Периччи # Фотофакт

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