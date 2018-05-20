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Ночью 21 мая в Беларуси ожидаются заморозки до -2°C

20 мая 2018 10:08
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Новости Беларуси. Ночью 21 мая в некоторых районах Беларуси прогнозируется похолодание.  

Как сообщает Белгидромет, в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днём в основном по югу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.  

Ветер будет северо-восточный, ночью – умеренный, днём перейдёт в порывистый.  

В ночное и утреннее время суток столбик термометра упадёт до +2… +8°C, по юго-востоку будет немного теплее – от +9°C до +11°C. На отдельных территориях страны ожидаются заморозки от 0 до -2°C. Днём воздух прогреется до +15… +21°C.  

На неделе в Полоцке выпал крупный град. 

«Хорошо, что не попали под него» (здесь подробнее).  

# Погода в Беларуси # общество

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