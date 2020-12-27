«Какая-то единая волна у всех – сделать материал крутым, креативным». Корреспондент СТВ о работе на телеканале

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях нашего следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

На СТВ я пришла – это был 2017 год. Я узнала, что телеканал проводит кастинг корреспондентов, набирает сотрудников новых. Причем я обрадовалась, что именно телеканал СТВ, потому что у нас дома всегда было принято, что телевизор был включен именно на телеканале СТВ.

В теории нам рассказывали одно, а на практике это совсем другое. Нам всегда говорили, что вы выезжаете командой (оператор, водитель и ты) и ты должна быть главной в команде. Но, когда ты приходишь первые дни работать, не всегда получается руководить процессом. Там работают люди намного опытнее тебя. Тут нужны какие-то уловки: прислушаться к оператору, к водителю, наладить связь какую-то, чтобы эта команда получилась.