«Какая-то единая волна у всех – сделать материал крутым, креативным». Корреспондент СТВ о работе на телеканале

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях нашего следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Стриго, корреспондент СТВ:
На СТВ я пришла – это был 2017 год. Я узнала, что телеканал проводит кастинг корреспондентов, набирает сотрудников новых. Причем я обрадовалась, что именно телеканал СТВ, потому что у нас дома всегда было принято, что телевизор был включен именно на телеканале СТВ.
В теории нам рассказывали одно, а на практике это совсем другое. Нам всегда говорили, что вы выезжаете командой (оператор, водитель и ты) и ты должна быть главной в команде. Но, когда ты приходишь первые дни работать, не всегда получается руководить процессом. Там работают люди намного опытнее тебя. Тут нужны какие-то уловки: прислушаться к оператору, к водителю, наладить связь какую-то, чтобы эта команда получилась.
Юлия Стриго:
Трудно было в том, что страшно. Потому что ты молодой, зеленый, а над тобой стоят ребята, которые каждый день выходят в эфир, готовят серьезные материалы. И ты понимаешь ответственность. Первые звонки было сложно сделать. Когда тебе ответили, уже нормально, ты по ходу начинаешь задавать вопросы. Но пока идет гудок, ты такой: что же мне сказать, как отреагируют.
Плюс телеканала СТВ в том, что здесь достаточно молодой коллектив в целом весь. И каждый хочет тебе помочь. Какая-то единая волна у всех – сделать материал крутым, креативным.
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