«Думала, нужно стоять с транспарантом «Я хочу на телевидение». Ксения Худолей о том, как попала на СТВ

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях нашего следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, к орреспондент С ТВ : Как попала на СТВ? В прямом смысле попала – совершенно случайно, когда пошла на практику. Я думала, что это очень сложно, чтобы попасть на телевидение, нужно стоять с транспарантом «Я хочу на телевидение». Но оказалось просто. Нас пригласили, мы пришли, попробовали свои силы.

Ксения Худолей:

За это время я поняла, что в первую очередь телевидение – это семья, потому что это командная работа и ты не можешь сделать материал один, как бы ты этого ни хотел. Тебе нужна помощь оператора, режиссера, ты должен быть в контакте с героями. И когда ты получаешь удовольствие от того, что сделал, с какими людьми пообщался, встретился, какие новые темы узнал, какую новую информацию получил, и, самое главное, как классно вы сработали в этой телевизионной команде СТВ, ты понимаешь, что нашел себя здесь и, наверное, для этого все это и делалось.

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