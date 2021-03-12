Какая средняя зарплата в Минской области и сколько людей с инвалидностью трудоустроили? Рассказываем в цифрах

Новости Беларуси. В Минской области отмечается стабильность на рынке труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области отмечается стабильность на рынке труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По итогам 2020-го почти у 17,5 тысячи человек, обратившихся в центры занятости, теперь есть рабочие места, 800 человек прошли обучение, 300 – получили финансовую поддержку для организации собственного дела.
На 13 % в регионе выросла заработная плата.
Так, самая высокая зафиксирована в Смолевичском, Дзержинском, Минском и Солигорском районах.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Номинальная заработная плата среднемесячная сложилась 1240 рублей. Это хороший показатель. И если в 2019 году только пять районов достигли значения среднего уровня заработной платы 1000 рублей, то уже в 2020 году только шесть районов не достигли. Хотелось бы отметить, что более 47 людей с инвалидностью мы устроили на рабочие места, в том числе для них организовали рабочие места, купили оборудование и трудоустроили.
Алла Милюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Клецкого райисполкома:
Мы комплексно работаем с нанимателями. Даже несмотря на то, что спрос на рабочую силу в районе упал, средняя продолжительность периода безработицы снизилась более чем на месяц. В частности, за прошлый год при содействии службы занятости района трудоустроили 715 человек, а это практически 80 % от всех обратившихся в службу занятости.
Обеспечение стабильного роста зарплаты остается приоритетной задачей и на 2021 год. Кстати, Минщина традиционно лидер по уровню дохода населения среди областей. Важным направлением остается занятость молодежи летом. Было охвачено более 3000 человек из числа учащихся.