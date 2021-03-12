Какая средняя зарплата в Минской области и сколько людей с инвалидностью трудоустроили? Рассказываем в цифрах

Новости Беларуси. В Минской области отмечается стабильность на рынке труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По итогам 2020-го почти у 17,5 тысячи человек, обратившихся в центры занятости, теперь есть рабочие места, 800 человек прошли обучение, 300 – получили финансовую поддержку для организации собственного дела. На 13 % в регионе выросла заработная плата. Так, самая высокая зафиксирована в Смолевичском, Дзержинском, Минском и Солигорском районах.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Номинальная заработная плата среднемесячная сложилась 1240 рублей. Это хороший показатель. И если в 2019 году только пять районов достигли значения среднего уровня заработной платы 1000 рублей, то уже в 2020 году только шесть районов не достигли. Хотелось бы отметить, что более 47 людей с инвалидностью мы устроили на рабочие места, в том числе для них организовали рабочие места, купили оборудование и трудоустроили.

Алла Милюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Клецкого райисполкома:

Мы комплексно работаем с нанимателями. Даже несмотря на то, что спрос на рабочую силу в районе упал, средняя продолжительность периода безработицы снизилась более чем на месяц. В частности, за прошлый год при содействии службы занятости района трудоустроили 715 человек, а это практически 80 % от всех обратившихся в службу занятости.