Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»
Новости Беларуси. В Дзержинском районе должны гораздо больше уделить внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это подчеркнул председатель Миноблисполкома Александр Турчин, представляя нового руководителя Дзержинского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его возглавил Максим Лысенко. Ранее он занимал должность председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику
С Дзержинским районом новый руководитель знаком не понаслышке. Пять лет проработал ведущим специалистом районной инспекции природных ресурсов, а с 2012 по 2017 годы был ее начальником. Стоит отметить, что Максим Лысенко последние семь лет живет в Дзержинском районе и знает все плюсы и минусы региона.
Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Приоритет – это, конечно, улучшение качества жизни населения, людей, которые здесь проживают, но я не вижу эту работу без широкого привлечения общественности к ней. И только от людей мы узнаем, какие сегодня проблемы, ситуации существуют в Дзержинском районе. И их нужно решать, при этом расставляя приоритеты, уже будем тогда принимать определенные действия к их решению.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Основной для меня критерий успешности Дзержинского района – это то, что численность Дзержинского района увеличивается. Это говорит о том, что он интересен для проживания и работы. И на самом деле так, потому что, наверное, с точки зрения сбалансированности развития Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть, то есть сельское хозяйство, крупные производители, высокие результаты, молочное животноводство, растениеводство на достойном уровне, птицеводство, свиноводство. Есть все.
Дзержинский район активно развивается. Здесь проживают 67 тысяч человек. В регионе хорошо развита промышленность. Тут работает более двух десятков предприятий. Развивается аграрный сектор и активно идет строительство. Сейчас уделяют повышенное внимание благоустройству самого Дзержинска и Фаниполя, создают социальную инфраструктуру. Стоит цель сделать города максимально комфортными для проживания.