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Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»

12 марта 2021 14:33
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе должны гораздо больше уделить внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это подчеркнул председатель Миноблисполкома Александр Турчин, представляя нового руководителя Дзержинского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»-1

Его возглавил Максим Лысенко. Ранее он занимал должность председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику

С Дзержинским районом новый руководитель знаком не понаслышке. Пять лет проработал ведущим специалистом районной инспекции природных ресурсов, а с 2012 по 2017 годы был ее начальником. Стоит отметить, что Максим Лысенко последние семь лет живет в Дзержинском районе и знает все плюсы и минусы региона.

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»-4

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Приоритет это, конечно, улучшение качества жизни населения, людей, которые здесь проживают, но я не вижу эту работу без широкого привлечения общественности к ней. И только от людей мы узнаем, какие сегодня проблемы, ситуации существуют в Дзержинском районе. И их нужно решать, при этом расставляя приоритеты, уже будем тогда принимать определенные действия к их решению.

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Основной для меня критерий успешности Дзержинского района – это то, что численность Дзержинского района увеличивается. Это говорит о том, что он интересен для проживания и работы. И на самом деле так, потому что, наверное, с точки зрения сбалансированности развития Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть, то есть сельское хозяйство, крупные производители, высокие результаты, молочное животноводство, растениеводство на достойном уровне, птицеводство, свиноводство. Есть все.

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»-10

Дзержинский район активно развивается. Здесь проживают 67 тысяч человек. В регионе хорошо развита промышленность. Тут работает более двух десятков предприятий. Развивается аграрный сектор и активно идет строительство. Сейчас уделяют повышенное внимание благоустройству самого Дзержинска и Фаниполя, создают социальную инфраструктуру. Стоит цель сделать города максимально комфортными для проживания.

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