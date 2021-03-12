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«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ

12 марта 2021 14:26
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Новости Беларуси. В Мозырской городской больнице 12 марта открыли новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ-1

Современный аппарат КТ сможет диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией. При этом время для обследования значительно сокращается – ожидается, что новый кабинет за день будет принимать 40 пациентов. Ранее в Мозырской больнице обновили и другое медицинское оборудование: закупили аппараты УЗИ, искусственной вентиляции легких, санитарный транспорт – всего на сумму в 2 миллиона рублей.

«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ-4

Анастасия Чеснокова, врач-рентгенолог Мозырской городской больницы:
Данный томограф имеет 64 среза. Если сравнить с нашим предыдущим томографом, у него было только шесть – то есть можно сказать, что мы перепрыгнули через два поколения томографов. Это расширяет диагностический диапазон, дает нам возможность овладевать новыми методами исследования, проводить виртуальную колоноскопию, полную бронхоскопию, коронарографию с ЭКГ-синхронизацией, то есть различные виды ангиографии.

«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ-7

В ближайшее время компьютерные томографы установят и в других городах Гомельской области: новое оборудование появится в том числе в Чечерске и Калинковичах.

# Медицинское оборудование # общество # Анастасия Чеснокова # Фотофакт

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