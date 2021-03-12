Прямой эфир

Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?

12 марта 2021 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масленица – сытная и веселая. Праздничные выходные в столице, посвященные самому блинному празднику в году, стартовали 12 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке у Дворца спорта для гостей подготовили масштабный семейный праздник с народными забавами, гаданиями, обрядами и конкурсами.

Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?-1

Сегодня открылась выставка-ярмарка. Всех желающих угощали блинами с различными начинками, белорусской мочанкой, драниками и ухой. Основные же гуляния у Дворца спорта развернутся в субботу, 13 марта.

Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?-4

С 13 до 16 часов будут работать восемь развлекательных площадок. Кульминацией станет традиционный обряд сжигания чучела. Начало в 16:30.

Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?-7

Свою Масленицу с угощениями также проведут все районы столицы. Так, в Заводском торговые площадки и аттракционы будут работать до 18 часов, в том числе «Масленичный столб», а на сцену выйдут известны ансамбли. Гостей также ждут в зоопарке, парках Горького и Челюскинцев.

Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?-10

Читайте также:

«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске

Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?

Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»
12 марта 2021 14:33

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»

«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ
12 марта 2021 14:26

«Перепрыгнули через два поколения томографов». В больнице Мозыря открыли новый кабинет КТ

Заменят мебель, обновят фасады зданий и благоустроят территорию. Как изменится больница в Копыле после реконструкции?
12 марта 2021 14:26

Заменят мебель, обновят фасады зданий и благоустроят территорию. Как изменится больница в Копыле после реконструкции?