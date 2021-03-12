Около Дворца спорта организовали праздник с народными забавами, обрядами и конкурсами. Где ещё в Минске отметят Масленицу?

Новости Беларуси. Масленица – сытная и веселая. Праздничные выходные в столице, посвященные самому блинному празднику в году, стартовали 12 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На площадке у Дворца спорта для гостей подготовили масштабный семейный праздник с народными забавами, гаданиями, обрядами и конкурсами.

Сегодня открылась выставка-ярмарка. Всех желающих угощали блинами с различными начинками, белорусской мочанкой, драниками и ухой. Основные же гуляния у Дворца спорта развернутся в субботу, 13 марта.

С 13 до 16 часов будут работать восемь развлекательных площадок. Кульминацией станет традиционный обряд сжигания чучела. Начало в 16:30.