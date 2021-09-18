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Какая погода будет 23 сентября, такой будет вся осень. Народные приметы, которые подскажут о приходе холодов

18 сентября 2021 19:03
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 сентября. Черные облака на небе сулят осадки в виде дождя, белые облака – скоро похолодает, рассказали в программе «Плюс-минус». Если поутру не слышен щебет птиц – зима будет снежной. Заморозки в этот день также предвещают снежную зиму.

Какая погода будет 23 сентября, такой будет вся осень. Народные приметы, которые подскажут о приходе холодов-1

В старину отмечали, если 21 сентября тепло – осень будет долгой и сухой. Ночное небо звездное – к холодам, а вот туман утром – к переменчивой погоде.

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Если 22 сентября выпал снег – к плохому урожаю на следующий год. Предки подметили, что если на кустах вишни остались листья – значит еще будет тепло.

В старину было замечено, какая погода будет 23 сентября, такой будет и вся осень. Если утром в этот день на траве появилась роса, то он будет теплым и солнечным.

Какая погода будет 23 сентября, такой будет вся осень. Народные приметы, которые подскажут о приходе холодов-4

24 сентября. По наблюдениям, если в этот день пчелы еще летают, то зима будет поздняя. А если в лесу много грибов – зима будет снежной.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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