Какая погода будет 23 сентября, такой будет вся осень. Народные приметы, которые подскажут о приходе холодов

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 сентября . Черные облака на небе сулят осадки в виде дождя, белые облака – скоро похолодает, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если поутру не слышен щебет птиц – зима будет снежной. Заморозки в этот день также предвещают снежную зиму.

В старину отмечали, если 21 сентября тепло – осень будет долгой и сухой. Ночное небо звездное – к холодам, а вот туман утром – к переменчивой погоде.

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября? Читайте здесь.

Если 22 сентября выпал снег – к плохому урожаю на следующий год. Предки подметили, что если на кустах вишни остались листья – значит еще будет тепло.

В старину было замечено, какая погода будет 23 сентября, такой будет и вся осень. Если утром в этот день на траве появилась роса, то он будет теплым и солнечным.