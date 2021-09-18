Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости

Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2021» со своими родными приехали по личному приглашению главы государства.
Какими были эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости? Читайте здесь.
На каждой остановке не обходилось без фото на память, которые тут же разлетались по соцсетям. Селфи делали и в залах, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.
Дарья Гончаревич, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:
Сегодня я здесь со своей мамой, которая сейчас слушает экскурсию, со своим молодым человеком. На самом деле я очень впечатлена тем, что происходит, потому что мне эти цвета, в которых выполнен весь декор Дворца, очень близки. Я очень люблю сочетание белого и золотого, поэтому эстетика внутри меня ликует.
Руслан Самбук:
Невероятные труды наших белорусских мастеров. Они очень сильно впечатляют. Это невероятно! Я никогда здесь не был. Первые впечатления, когда я вошел, – это было невероятно, это очень красиво.
Дарья Гончаревич:
Очень много фотографий, опять же, потому что мне очень нравятся эти оттенки, эти сочетания цветов, поэтому да, уже Instagram будет...
– … обсуждать. Много фотографий в соцсетях?
– Да, обязательно.
18-летняя минчанка Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь-2021». Кадры самого красивого события смотрите здесь.