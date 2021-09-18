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Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости

18 сентября 2021 17:53
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Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости-1

Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2021» со своими родными приехали по личному приглашению главы государства.

Какими были эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости? Читайте здесь.

На каждой остановке не обходилось без фото на память, которые тут же разлетались по соцсетям. Селфи делали и в залах, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.

Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости-4

Дарья Гончаревич, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:
Сегодня я здесь со своей мамой, которая сейчас слушает экскурсию, со своим молодым человеком. На самом деле я очень впечатлена тем, что происходит, потому что мне эти цвета, в которых выполнен весь декор Дворца, очень близки. Я очень люблю сочетание белого и золотого, поэтому эстетика внутри меня ликует.

Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости-7

Руслан Самбук:
Невероятные труды наших белорусских мастеров. Они очень сильно впечатляют. Это невероятно! Я никогда здесь не был. Первые впечатления, когда я вошел, – это было невероятно, это очень красиво.

Мисс Беларусь – 2021 показала своего молодого человека. Они вместе пришли во Дворец Независимости-10

Дарья Гончаревич:
Очень много фотографий, опять же, потому что мне очень нравятся эти оттенки, эти сочетания цветов, поэтому да, уже Instagram будет...
– … обсуждать. Много фотографий в соцсетях?
– Да, обязательно.

18-летняя минчанка Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь-2021». Кадры самого красивого события смотрите здесь.

# Мисс Беларусь # общество # Дарья Гончаревич # Руслан Самбук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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