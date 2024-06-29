Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Какая она, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только – расскажут эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Иллюзия свободы слова и демократии. Репрессии в ЕС в отношении инакомыслящих.
Какая она, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только – расскажут эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Иллюзия свободы слова и демократии. Репрессии в ЕС в отношении инакомыслящих.
Ольга Чернявская, кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент 10-го созыва:
Как только я стала кандидатом в депутаты, меня уже пригласили спецслужбы. Они сказали: если ты будешь говорить о чем-то кроме «о птичках, бабочках» и кулинарии, мы тебя посадим.
Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:
Я выступаю, допустим, у вас на передаче – сразу числюсь у них как враг. Есть указание украинских служб на совершение покушения против меня.
Петр Петровский, политолог:
В Польше называют всех, кто там не согласен, – русская тряпка. И ты не имеешь права ничего сказать. Фактически, это новая форма гибридного фашизма.
Йозеф Скала, политик, лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии:
Если нас хотят еще более, так сказать, таскать в войну с ядерной державой, то они должны на эту тему организовать референдум.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 30 июня, в 23:00.