Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Какая она, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только – расскажут эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Иллюзия свободы слова и демократии. Репрессии в ЕС в отношении инакомыслящих.

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент 10-го созыва:

Как только я стала кандидатом в депутаты, меня уже пригласили спецслужбы. Они сказали: если ты будешь говорить о чем-то кроме «о птичках, бабочках» и кулинарии, мы тебя посадим.

Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:

Я выступаю, допустим, у вас на передаче – сразу числюсь у них как враг. Есть указание украинских служб на совершение покушения против меня.

Петр Петровский, политолог:

В Польше называют всех, кто там не согласен, – русская тряпка. И ты не имеешь права ничего сказать. Фактически, это новая форма гибридного фашизма.