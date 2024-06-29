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Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

29 июня 2024 16:48
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Какая она, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только – расскажут эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Иллюзия свободы слова и демократии. Репрессии в ЕС в отношении инакомыслящих.

Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-1

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент 10-го созыва:
Как только я стала кандидатом в депутаты, меня уже пригласили спецслужбы. Они сказали: если ты будешь говорить о чем-то кроме «о птичках, бабочках» и кулинарии, мы тебя посадим.

Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-4

Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:
Я выступаю, допустим, у вас на передаче – сразу числюсь у них как враг. Есть указание украинских служб на совершение покушения против меня.

Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-7

Петр Петровский, политолог:
В Польше называют всех, кто там не согласен, – русская тряпка. И ты не имеешь права ничего сказать. Фактически, это новая форма гибридного фашизма.

Какая она, свобода слова и демократия в Евросоюзе? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-10

Йозеф Скала, политик, лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии:
Если нас хотят еще более, так сказать, таскать в войну с ядерной державой, то они должны на эту тему организовать референдум.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 30 июня, в 23:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Ольга Чернявская # Драган Станоевич # Петр Петровский # Йозеф Скала

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