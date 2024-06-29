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Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны

29 июня 2024 16:47
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Уже убрано порядка 15 % площадей озимого ячменя, что говорит о хорошем начале сезона. В полях – экипажи комбайнеров почти всех регионов, кроме Витебской области. Там из-за климатических условий зерно созревает позже.

Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны-1

Один из ключевых факторов успешной уборочной – комфортные и безопасные условия труда. Традиционно помощь в этом и не только аграриям оказывает Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком районе запланировано убрать свыше 7 400 гектаров озимого ячменя. Здесь к уборочной приступили 13 хозяйств из 15. В их числе и «Слуцкая Нива».

Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны-4

Александр Лептюк, управляющий ОАО «Слуцкая Нива»:
В целом в хозяйстве работает 180 человек. На уборке будут задействованы все имеющиеся ресурсы. Также привлечены люди со стороны. Также на сегодняшний день имеем в наличии 7 комбайнов. Из них: два новых GS, один Lexion, и остальные – GS1218.

Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны-7

Уборка хлеба – дело общее. Активно подключиться к уборочной кампании представителям профсоюза – на это обратил внимание Александр Лукашенко во время доклада главы Федерации профсоюзов Беларуси. Прежде всего помощь, а не просто надзор, – акцентировал внимание Президент.

Вы всегда были у меня правой рукой в сельском хозяйстве! – Лукашенко просит ФПБ подключиться к уборочной. Читать здесь.

Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны-10

Традиционно при Федерации профсоюзов на время уборочной функционирует Республиканский штаб. В нем задействованы представители всех отраслевых профсоюзов. Жатва – время, когда каждая минута на счету. Это понимают и те, кто обеспечивает комбайнерам надежный тыл. Поэтому на первый план выходит организация комфортных и безопасных условий труда.

Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны-13

Под пристальным вниманием буквально все: от наличия спецодежды до обеспеченности питьевой водой. К слову, в этом году планируют ввести еще одну практику. Теперь во время обеда будет приезжать медработник, который своевременно оценит здоровье и состояние человека.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Элла Маркевич

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