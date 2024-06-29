Уборочная с комфортом и безопасностью. Какую помощь Федерация профсоюзов оказывает аграриям страны

Уже убрано порядка 15 % площадей озимого ячменя, что говорит о хорошем начале сезона. В полях – экипажи комбайнеров почти всех регионов, кроме Витебской области. Там из-за климатических условий зерно созревает позже.

Один из ключевых факторов успешной уборочной – комфортные и безопасные условия труда. Традиционно помощь в этом и не только аграриям оказывает Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Слуцком районе запланировано убрать свыше 7 400 гектаров озимого ячменя. Здесь к уборочной приступили 13 хозяйств из 15. В их числе и «Слуцкая Нива».

Александр Лептюк, управляющий ОАО «Слуцкая Нива»:

В целом в хозяйстве работает 180 человек. На уборке будут задействованы все имеющиеся ресурсы. Также привлечены люди со стороны. Также на сегодняшний день имеем в наличии 7 комбайнов. Из них: два новых GS, один Lexion, и остальные – GS1218.

Уборка хлеба – дело общее. Активно подключиться к уборочной кампании представителям профсоюза – на это обратил внимание Александр Лукашенко во время доклада главы Федерации профсоюзов Беларуси. Прежде всего помощь, а не просто надзор, – акцентировал внимание Президент. Вы всегда были у меня правой рукой в сельском хозяйстве! – Лукашенко просит ФПБ подключиться к уборочной. Читать здесь.

Традиционно при Федерации профсоюзов на время уборочной функционирует Республиканский штаб. В нем задействованы представители всех отраслевых профсоюзов. Жатва – время, когда каждая минута на счету. Это понимают и те, кто обеспечивает комбайнерам надежный тыл. Поэтому на первый план выходит организация комфортных и безопасных условий труда.