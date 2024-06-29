В Париже пасмурно с осадками, в Москве +30 – свежий метеорасклад по Европе

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Температура воздуха в Париже понизится до 20 градусов тепла днем. Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля. Читайте здесь.

А жителей Австрии новый день встретит пусть и дождливо, но все-таки солнечно. В Вене всерьез усилится жара, до +32. В Риме будет исключительно солнечно. В столице – +31. В Мадриде ожидается преимущественно ясная погода с дождем. Температура будет достигать 28 – градусной отметки.

В Болгарии на этот раз без погодных контрастов. В Софии ясно и до 31 градуса жары. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жаркая погода продолжится и достигнет 29 градусов в дневные часы. Бьют рекорды Афины! Там температура повысится до +35.