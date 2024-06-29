Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля

В среднем показатель понизится на 5-7 градусов. Вторник, 2 июля, временно завершит плеяду знойных дней. Средняя температура будет зафиксирована в пределах отметки в +22..+25 градусов. Исключения составят Гомель и Могилев, там прежние показатели возобновятся уже к четвергу, 4 июля, и будут колебаться в пределах 26–29 градусов днем. Ночью по стране от 15 до 17 градусов тепла. Осадки будут напоминать о себе гораздо чаще, однако не обещают быть продолжительными. Их рекордное количество будет отмечено лишь в Минске и в Бресте во вторник, 2 июля.

Подробный прогноз погоды по областным центрам: