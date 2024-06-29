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Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля

29 июня 2024 15:06
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К счастью, погодных контрастов в ближайшие 7 дней не ожидается. Но невыносимая жара все-таки немного спадет. Случится это уже к середине недели.

В Париже пасмурно с осадками, в Москве +30 – свежий метеорасклад по Европе. Подробности.

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-1

В среднем показатель понизится на 5-7 градусов. Вторник, 2 июля, временно завершит плеяду знойных дней. Средняя температура будет зафиксирована в пределах отметки в +22..+25 градусов. Исключения составят Гомель и Могилев, там прежние показатели возобновятся уже к четвергу, 4 июля, и будут колебаться в пределах 26–29 градусов днем. Ночью по стране от 15 до 17 градусов тепла. Осадки будут напоминать о себе гораздо чаще, однако не обещают быть продолжительными. Их рекордное количество будет отмечено лишь в Минске и в Бресте во вторник, 2 июля.

Подробный прогноз погоды по областным центрам:

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-4

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-6

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-8

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-10

Погодных контрастов не ожидается. Невыносимая жара спадёт – погода в Беларуси на начало июля-12

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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