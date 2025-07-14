Ким Брейтбург: хотелось бы, чтобы каждый исполнитель демонстрировал свою личность

Ким Брейтбург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

Я бы хотел, чтобы исполнители обладали набором абсолютно индивидуальных качеств и подходов к тому, что они делают. К сожалению, вижу какую-то стандартизацию, я бы так сказал. То есть очень много есть штампов так называемых, когда люди делают что-то одинаково абсолютно, одинаково танцуют, у них одинаковая мимика, жесты. Это выглядит, с моей точки зрения, очень наивно, мягко говоря. А хотелось бы, чтобы каждый исполнитель, наоборот, демонстрировал свою личность просто, был бы неповторим по-своему. Или даже, может быть, но добиться этого тяжело, чтобы именно он определял некие тренды и создавал новое что-то, а не копировал то, что существует на Западе, или копировал своих коллег более успешных. Любая копия будет хуже, чем оригинал.

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