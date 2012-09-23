Как живут населенные пункты «второго кольца» Минска: поселок Михановичи

Михановичи – поселок газовиков, с населением более 6 тысяч человек. По численности в Минском районе поселок на пятом месте после Боровлян, Жданович, Колодищ и Мачулищ. Находится - всего в 12 км от Минска в Слуцком направлении. Его история начинается с открытия железнодорожной станции Михановичи в1873 году. И сегодня это сообщение поселка со столицей весьма удобно - курсируют электропоезда и скоростные городские линии. В отношении удаленности от Минска Михановичский сельсовет условно определяют как населенный пункт «второго кольца». Он объединяет 15 населенных пунктов и более полусотни организаций и предприятий. В агрогородке Михановичи есть школа, два детских сада, амбулатория, Дом Фольклора, Детская школа искусств, Дом культуры, Центр молодежи, располагается Центральная районная библиотека, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Что касается героини программы, то Светлана Довальцова - председатель Михановичского сельсовета. Интеллигентная и энергичная она никак не вписывается в традиционный чиновничий образ. Да и сама Довальцова никогда не думала, что будет возглавлять местное самоуправление. Культуролог по профессии, после замужества начинала свою карьеру на родине супруга в Михановичской библиотеке.

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельсовета:

Библиотека здесь востребована, в ней почти 3800 читателей — 1400 детей. Сельская библиотека - это не просто библиотека, это шире, это небольшой островок культурного общения.

Когда после библиотечного дела, ей предложили возглавить центр молодежи, она знала - все получится. А ведь начинать пришлось с ноля. И в гостях у своего детища председатель немного грустит - с ностальгией трудно справиться. Радует главное начинание - единственная в области цирковая студия. Идея её создания принадлежит мужу - главному дирижеру Белгосцирка.

Культурные нотки звучат и в «Дом фольклора». Здесь хозяйничает образцовый детский фольклорный ансамбль «Калыханка». Ансамблю - уже больше 20 лет. Его аутентичные певцы украшают своим самобытным исполнением грандиозные проекты классических и роковых исполнителей. Даже с Бутусовым спелись. В составе есть свои «дети» и «внуки». Последние не только поют, но и танцуют, играют в народном театре.

О любви и интересу к родному местечку можно судить по краеведческому музею. Оформлением экспозиции занимались сами ребята. А это уже результат патриотического воспитания. В Михановичской школе 600 учеников, есть и из соседних деревень. На занятия их доставляют на школьном автобусе. По организации учебно-воспитательной работы школа в прошлом году стала лучшей в районе.

Светлана Владимировна утверждает, что привлекательность поселка - в его молодости. Получив участки в собственность или квартиры, молодежь не рвется в столицу, а остается здесь. Решение жилищного вопроса для жителей Миханович – тогда 8 лет назад, стало основным в работе нового Председателя сельсовета. Светлана Владимировна слишком хорошо знала после собственного 15-летнего проживания в общежитии - каково это, не иметь собственного дома.

Пристоличье — территория своеобразная, со сложной инфраструктурой, с какого ракурса ни рассматривай, проблемы будут. Но благоустройство в сельсоветах вовсе попадает в разряд вопросов хронических. Михановичи за последние 4 года заметно преобразились. Это результат работы команды.

От работы власти на местах зависит комфортность жизни. Менее чем через месяц для жителей Миханович она пополнится еще одним пунктом. Здесь откроется долгожданное кафе. Вот она - поддержка малого бизнеса. В некогда непрезентабельную бывшую столовую новый арендатор вдохнет вторую жизнь. Параллельно с такими в сельсовете успешно реализовываются проекты и помасштабнее.

Одно общее хорошее дело объединило всех жителей сельсовета - строительство храма. «Чистота духа — чистота окружающего мира» — это главное в проповедях его настоятеля отца Дмитрия. Православная церковь в честь Святителя Дмитрия Ростовского - строится сугубо на пожертвования прихожан. Это объект главный и знаковый для Миханович. Еще три года назад здесь было чистое поле. Те, кто занимался подобными проектами смогут оценить как много и как мало это для появления храма. Теперь духовенство и власть вместе борются за сохранение главной ценности - полноценной семьи.

Повседневная работа председателя сельского совета насыщенна и частенько выходит за рамки официальных должностных обязанностей. За советом и помощью к Светлане Владимировне идут односельчане. Не раз приходилось разрешать семейные ссоры, разбирать непростые отношения между взрослыми, детьми и их родителями, успокаивать буянов. Не каждый может выдержать такой груз ответственности перед людьми.