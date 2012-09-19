Прямой эфир

Забронировать билет в кинотеатр «Центральный» в Минске теперь можно в интернете

19 сентября 2012 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 19 сентября билет в кинотеатр «Центральный» можно приобрести по новой технологии - достаточно посетить виртуальную кассу кинотеатра на сайте в интернете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Авдащенко, директор кинотеатра «Центральный»:
Это очень удобно, всегда знаешь, что точно попадешь на сеанс. К тому же наш кинотеатр находится в здании памятнике-архитектуры. И кассы только на улице, такая проектировка. Новая технология решит проблем с покупкой билетов зимой на улице. 

 

# общество # Кинотеатры Минска # Елена Авдащенко

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2012 10:30

Российский инновационный научный центр «Сколково» может открыть представительство в Беларуси

19 сентября 2012 06:56

30-метровый торт в виде электрички с сотней вагонов изготовят к «Дажынкам-2012»

18 сентября 2012 19:10

Патриарх Кирилл презентовал книгу о боевых искусствах