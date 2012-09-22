В ноябре в Минске откроют 3 новые станции метро: Грушевку, Михалово, Петровщину

Новости Беларуси. Новые станции минского метро готовятся к открытию. Уже в ноябре их смогут оценить пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время заканчиваются локальные отделочные и специальные работы. На своеобразных субботниках жители всех районов Минска благоустраивают территорию. Грушевка, Михалово и Петровщина продолжат первую линию метро и соединят Юго-Запад с центром города.

У каждой станции свои цвета, свое настроение. Грушевка станет следующей за Институтом культуры. Пересечение проспекта Дзержинского с улицей Щорса. Золотисто-зеленая палитра. Художников вдохновляли цвета августа. В основе природные мотивы.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Если посмотреть на станцию «Грушевка», то она представляет образ и цвета сада - желто-зеленые. И когда попадаешь на станцию, такое ощущение, что ты выехал на природу.

А станция «Михалово» наоборот. Это такой холодный зимний день, преобладают светло-серые тона.

Михалово — станция уникальная. Ее объемы значительно меньше типовых. Если обычная длина 230 метров - здесь всего 130. Все служебные помещения разместили на втором этаже. Правда, пассажиры продиктованную проектом компактность на себе ощутят вряд ли. Сама платформа здесь наоборот значительно шире стандартной — 14 метров против 10.

И, наконец, будущая конечная — станция Петровщина. Над платформой - звездное небо. Говорят, в ожидании поезда пассажиры над головой смогут рассмотреть все знаки задика и даже Марс. Специальные лампы, имитирующие небесные светила, будут смонтированы в ближайшее время.

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

На трех новых станциях будут установлены дополнительно рамки - металлодетекторы. Кроме того, будет сканер и цифровое видеонаблюдение с учетом всех требований.

Расчищать территорию под строительство новых станций начали еще в 2005. За это время проложены новые инженерные пути во всей округе. Глубина и длина туннелей для белорусского метро стандартная. Оборудование по последнему слову техники - безопасность и комфорт при выше всего. Лифты и спуски для людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих вдоль платформы каменная полоса с бороздами. Пока по туннелям курсируют лишь технологические поезда. Но уже в ноябре на новые станции минской подземки спустятся первые пассажиры.