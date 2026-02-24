Как защититься от интернет-мошенников? Советы от МВД и прокуратуры

У прогресса есть и обратная сторона медали. Всегда найдутся те, кто хочет «заработать», пройдя по пути, который кажется легким. В Беларуси не прекращается рост киберпреступности. В 2025 году их удельный вес в структуре преступности составил 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывод напрашивается сам собой: интернет – благодатная почва для совершения мошеннических действий. Чем инструмент станет – благом или злом – зависит от того, в чьих руках он находится. Анонимность усложняет работу по выявлению незаконных действий в киберсреде. Да и цифровая грамотность среди белорусов по-прежнему на недостаточном уровне. Как не попасть в сети, оставаясь в сети – расскажет Глеб Прокофьев.

Несколько месяцев понадобилось пенсионерке, чтобы понять – она отдала все свои накопления киберпреступникам. Незнакомец по телефону сообщил о том, что женщина случайно стала соучастницей преступления. И теперь ей грозит уголовная ответственность и обыск, в ходе которого будут изъяты все сбережения. Чтобы их не лишиться минчанке посоветовали задекларировать деньги. Она согласилась и передала якобы внештатному курьеру Национального банка 13 тысяч долларов.

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД Мингорисполкома:

Мошенники по телефону убедили пенсионерку, что ее сбережения для безопасности зачислены на безотзывный вклад и через месяц вернутся хозяйке с процентами. Все это время аферисты поддерживали с ней связь, интересовались самочувствием и убеждали, что все идет по плану. Но когда в назначенное время деньги так и не были возвращены, минчанка поняла, что стала жертвой преступления.

Каждое третье преступление в Беларуси совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Только за прошлый год их зарегистрировано практически 19 тысяч. В топе – вымогательства в сети. Зачастую интернет-мошенники требуют деньги за разблокировку мобильных устройств известной американской марки.

Максим Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокураторы Беларуси:

Под различными предлогами граждан вынуждают выйти из своего аккаунта «Apple». Войти и авторизоваться под чужими данными, соответственно, таким образом удаленный доступ к устройству передается злоумышленникам. В этой связи гражданам необходимо понимать, что авторизовавшись под чужими данными в своем мобильном устройстве, он фактически передает удаленный доступ злоумышленникам. То есть устройства блокируются, затем поступают требования о выплате денежных сред за разблокировку.

Киберпреступления не совершаются в одиночку. Как показывает практика, злоумышленники действуют скоординировано, формируя настоящие криминальные конгломераты. И в рамках таких организованных групп у каждого участника своя роль.

Алексей Новаш, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси:

В эту структуру включается все больше людей, и она модернизируется. Она направлена на то, чтобы, как мы видим, методы обмана людей постоянно меняются, совершенствуются, многофазовую структуру имеют. Соответственно, для того, чтобы ее развивать, нужно большое количество задействованных людей с распределением ролей.