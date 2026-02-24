Беларусь рассчитывает увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 млрд долларов к 2030-му

В деловом центре Ташкента сегодня сияют цвета нашего флага. Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром посещает Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе двухдневного визита целая серия переговоров, встреч деловых кругов и посещения производственных площадок – это к вопросу о взаимовыгодной экономике. Но основным мероприятием визита белорусов в Ташкент стала встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. На ней были обсуждены темы по углублению двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Глава белорусского правительства Александр Турчин в рамках визита посетил производственный комплекс «TEXNOPARK», международный торговый центр «Термез», а также возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан». Здесь 60-метровая стела увенчана инсталляцией птицы Хумо, которая является символом мира, процветания и свободы. В основе отношений Минска и Ташкента – прагматичная экономика. Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2025 году вырос более чем на треть и приближается к планке в $1 млрд – уровню, который установили главы государств. Узбекистан для Беларуси – важнейший партнер. Эта страна занимает третье место по объему товарооборота на пространстве СНГ. Экономики наших государств взаимодополняемы, но необходимо интенсивно развивать кооперацию, активнее взаимодействовать в инвестиционной сфере, переходить к значимым проектам в промышленной интеграции.

Именно об этом шла речь на встрече деловых кругов двух государств. Беларусь была представлена четырьмя десятками предприятий, с принимающей стороны – сотни компаний. Обоюдный интерес очевиден. И на полях саммита подписана серия договоров на 25 миллионов долларов. Беларусь и дальше планирует развивать кооперацию с Узбекистаном, а также наращивать экспорт продукции отечественного легпрома. Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Каждая четвертая майка, отшитая в Республике Беларусь, отшита из хлопка Узбекистана. Поэтому, конечно же, мы будем усиливать наши кооперационные связи. Будем разговаривать по переработке шерсти. Здесь очень много данного сырья, но еще никто не занимался переработкой. Если мы найдем хорошего для себя партнера, будем дальше усиливать и эти позиции.

Среди новых направлений развития сотрудничества – совместные предприятия по выпуску мебели. Сейчас в Узбекистане наблюдается строительный бум, поэтому весьма востребованы наши пиломатериалы. С колес уходит и белорусское продовольствие: мясо, молоко и детское питание. Уже определены индикативные объемы для обеспечения ритмичности поставок. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

Рынок Узбекистана для Беларуси известен и хорошо освоен еще со времен Советского Союза. А современное сотрудничество вписывается в актуальный азиатский тренд, и не только в нашей внешней политике. Здесь весьма широко развернулся Китай, активно работают европейские компании, государства этого региона становятся и центром притяжения для США. И это еще раз подтверждает актуальность мирового азиатского тренда. То, что сейчас происходит битва за Центральную Азию, отмечал и глава нашего государства. Во время большого разговора с дипломатическим корпусом страны Александр Лукашенко подчеркнул, что азиатские государства являются территорией притяжения для нашей диверсификации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Забудьте про санкции и прочие западные страшилки – их у нас нет. По крайней мере, это не основание для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет – вот вам дополнительные объемы продукции для реализации на других рынках! А вы заметили, кто внимательно за этим наблюдает, что нас ждут. И к нашему счастью, слава Богу, в любой стране нужно оперативно диверсифицироваться. Благо, есть куда. Есть у кого учиться, учитесь у китайцев. Стоит отметить положительные результаты сотрудничества с Азербайджаном, Грузией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. За 4 года экспорт в эти страны удвоился, а положительное сальдо достигло 2 миллиардов долларов. Но это пока. Расслабитесь, получите минус. Динамично работаем по поставкам детского питания. Импортируем из Узбекистана некоторые виды ягод, фруктов, то, что у нас в Беларуси не производится. Там тоже неплохая динамика, поэтому барьеров в сотрудничестве с этой страной у нас нет.