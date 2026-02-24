Более 5 тыс. км дорог планируют отремонтировать в 2026-м – вот куда можно сообщить о проблемном участке
Суровая зима 2026 года с температурными качелями отразилась на состоянии асфальтового покрытия. В Беларуси утвержден масштабный план дорожных работ на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности планируется отремонтировать порядка 5 тысяч 200 километров республиканских и местных трасс.
Цифры внушительные: обновление затронет почти 1900 километров дорог республиканского значения и более 3300 – местных. Причем на 714 километрах дорожное покрытие станет усовершенствованным.
Где именно пройдут работы – можно узнать уже сейчас. Министерство транспорта опубликовало на своем сайте интерактивные карты. Они наглядно показывают все участки, которые ждет ремонт в этом сезоне.
В каком состоянии сейчас дорожное полотно и как его реанимируют на наиболее сложных участках – репортаж Кристины Протосовицкой.
Всем же известна игра Тетрис – именно в нее приходится вступать дорожникам и водителям после первых оттепелей. В южном областном центре лед и снег уже сошел с проезжей части и оставил неприятные последствия.
Кристина Протосовицкая, Корреспондент:
Как нам дороги дороги. «Переход через ноль» – как говорят сами дорожники – самое опасное для асфальтового полотна. Перепады температур разрушают покрытие.
В Бресте столбики термометра фиксировали рекордные -20 и даже уже +3. Из-за такой температурной разбежки не разогнаться водителям. На дорогах появились выбоины от незначительных до вполне ощутимых для автолюбителей.
– Все не очень хорошо, но ямочный ремонт делается. Достаточно быстро. Не видела такого чтобы яма стояла долго.
– Но замечаете?
– Конечно! Зима у нас в этом году удалась!
Ямы и дефекты дорожного покрытия мониторят сотрудники ГАИ. Сообщить о проблемном участке можно и самостоятельно через чат-бот в Telegram, который позволяет водителям оперативно отправлять фото и локацию.
В эту пору дорожные службы используют литой асфальтобетон. Технология позволяет работать и в морозы – асфальтогранулят разогревают до 200 градусов и добавляют в него битум. Приготовление такой смеси занимает 3 часа. Скорая «дорожная» помощь за день может закрыть 16 квадратных метров полотна – и это только одна бригада, а работает их три.
Сергей Петраневич, первый заместитель директора Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:
За день-два невозможно это все устранить. Но работы у нас ведутся сейчас шесть дней в неделю. Только воскресенье – выходной. Работать мы начали по ямочному ремонту в конце января. Работы ведутся по всему городу. В первую очередь устраняется аварийная ямочность.
Прошлый год стал своего рода «мечтой дорожника» – без снега и резких перепадов температур. Чего не скажешь о нынешнем. Подход у служб, как у врачей – не навредить и правильно расставлять приоритеты.
Подробности в видео.