Более 5 тыс. км дорог планируют отремонтировать в 2026-м – вот куда можно сообщить о проблемном участке

Суровая зима 2026 года с температурными качелями отразилась на состоянии асфальтового покрытия. В Беларуси утвержден масштабный план дорожных работ на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности планируется отремонтировать порядка 5 тысяч 200 километров республиканских и местных трасс. Цифры внушительные: обновление затронет почти 1900 километров дорог республиканского значения и более 3300 – местных. Причем на 714 километрах дорожное покрытие станет усовершенствованным.

Где именно пройдут работы – можно узнать уже сейчас. Министерство транспорта опубликовало на своем сайте интерактивные карты. Они наглядно показывают все участки, которые ждет ремонт в этом сезоне. В каком состоянии сейчас дорожное полотно и как его реанимируют на наиболее сложных участках – репортаж Кристины Протосовицкой.

Всем же известна игра Тетрис – именно в нее приходится вступать дорожникам и водителям после первых оттепелей. В южном областном центре лед и снег уже сошел с проезжей части и оставил неприятные последствия. Кристина Протосовицкая, Корреспондент:

Как нам дороги дороги. «Переход через ноль» – как говорят сами дорожники – самое опасное для асфальтового полотна. Перепады температур разрушают покрытие. В Бресте столбики термометра фиксировали рекордные -20 и даже уже +3. Из-за такой температурной разбежки не разогнаться водителям. На дорогах появились выбоины от незначительных до вполне ощутимых для автолюбителей.

– Все не очень хорошо, но ямочный ремонт делается. Достаточно быстро. Не видела такого чтобы яма стояла долго.

– Но замечаете?

– Конечно! Зима у нас в этом году удалась!

Ямы и дефекты дорожного покрытия мониторят сотрудники ГАИ. Сообщить о проблемном участке можно и самостоятельно через чат-бот в Telegram, который позволяет водителям оперативно отправлять фото и локацию. В эту пору дорожные службы используют литой асфальтобетон. Технология позволяет работать и в морозы – асфальтогранулят разогревают до 200 градусов и добавляют в него битум. Приготовление такой смеси занимает 3 часа. Скорая «дорожная» помощь за день может закрыть 16 квадратных метров полотна – и это только одна бригада, а работает их три.