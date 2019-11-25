Как защитить свою банковскую карту от интернет-мошенников? Шесть правил от МВД

Тема хищений с криптоплатформ и банковских карточек недавно обсуждали в Минске представители международных платежных систем и белорусские сыщики в сфере высоких технологий. Возможно ли научиться быстро реагировать на уловки интернет-мошенников и как в этом цифровом мире ориентироваться простому человеку? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь – Кирилл Вяткин. Летом 2019 года ваше ведомство сообщило о более десяти кибератаках, которые произошли у нас на предприятиях Беларуси. Какова обстановка этой осенью? Много ли зафиксировано преступлений в цифровом пространстве? Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Преступления в сфере высоких технологий растут, их достаточно большое количество. Это мировая тенденция, она связана с внедрением в нашу повседневную жизни различных технологий, гаджетов, бизнес-процессов и банковских технологий. Республика Беларусь не отстает в этом как с положительной, так и с отрицательной стороны. Поэтому рост преступлений – это очевидный факт, наши правоохранители стараются и прилагают все силы для того, чтобы противодействовать этому злу.

Удалось ли выйти на след этих «летних» преступников? Кирилл Вяткин:

Если говорить по конкретному случаю, уголовному дело по хищению денежных средств со счетов организаций, пострадавших летом и осенью текущего года, то в настоящее время есть положительное движение. Очевидно, что преступления в сфере высоких технологий не удастся решить в пределах одной страны. Достаточно ли тесно сотрудничают сегодня между собой ваши коллеги из разных стран? Кирилл Вяткин:

Да, правильно вы заметили. У нас есть такое понимание, что плохим людям очень легко объединиться, они находятся на определенной площадке, быстро находят общий язык, общие темы для совершения того или иного преступления, находясь в различных точках земного шара. Правоохранителям гораздо сложнее, потому что существуют какие-то юридические вопросы, нужно встретиться и договориться. Вместе с тем, мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время это глобальная проблема и все чаще находим точки сближения. Я принимал участие в мероприятии, проводимом Следственным комитетом Республики Беларусь, где представители ведущих платежных систем – American Express, Visa и MasterCard – поделились своим опытом взаимодействия с правоохранителями различных стран. Мы наладили очень тесные и дружеские деловые контакты, поэтому вопросы взаимодействия не только с правоохранителями, но и с частным сектором. Такое партнерство в сфере борьбы и противодействия киберпреступности развивается и, благодаря объединению общих усилий, мы можем адекватно противостоять данной проблеме.

Как вы защищаете владельца банковской карты? Кирилл Вяткин:

Если говорить конкретно о правоохранительных органах, мы незамедлительно реагируем по всем поступившим обращениям граждан. С начала года у нас проводится масштабная профилактическая кампания, направленная на повышение цифровой гигиены наших граждан, на понимание тех преступных схем, с которыми мошенники и киберзлоумышленники могут попытаться войти в зону доверия. Банковская карточка является ключом к большому банковскому счету, ее реквизиты ни в коем случае нельзя передавать. Это прописано даже в договоре об оказании услуг вашим банком. Как защитить свою банковскую карту от интернет-мошенников? Кирилл Вяткин:

Я хочу презентовать вот такую небольшую памятку. Здесь написаны правила цифровой гигиены, как не стать жертвой киберпреступника. Это разработано нашим ведомством. Здесь мы говорим и о надежных паролях, и о безопасном файле, и о проверенных браузерах и сайтах.

Хранить в тайне пин-код и реквизиты своей карты. При вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой, дабы третьи лица не лицезрели его и в последующем не использовали. Далее на обратной стороне банковской карты есть код авторизации, если вы не используете карту для оплаты услуг в интернете, его можно в принципе затереть либо закрыть скотчем для того, чтобы люди не видели.

Никакую информацию, которая поступает вам от банка в виде SMS-кодов, не передавать третьим лицам. В настоящее время тенденция, что люди якобы общаются с представителями банковских органов, передают им конфиденциальную банковскую информацию. На самом деле это злоумышленники, которые моментально очищают банковские счета наших граждан, в последующем наши граждане подают заявления в правоохранительные органы.