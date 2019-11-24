Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В одном из интервью Вы сказали, что для женщины трагедия – это не развод, а слабый мужчина.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Да, было дело.

Вадим Щеглов:

Вы трижды были замужем, и каждый раз это заканчивалось разводом. Как Вы считаете, может, с такой женщиной, как Вы, рядом просто мужчина не может быть сильным?