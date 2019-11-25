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О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса

25 ноября 2019 07:24
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Новости Беларуси. «Мечты сбываются». Федерация профсоюзов Беларуси в канун Нового года решила стать добрым волшебником и исполнить мечты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый ребенок может отправить письмо и видеобращение на почту ФПБ, где расскажет о самом сокровенном своем желании. Среди первых участников конкурса – Полина Щербакова из Гомеля. Девочка увлекается современной хореографией и фигурным катанием. Ее заветная мечта – выступить на главной сцене страны.

О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса-1

О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса-3

Полина Щербакова, учащаяся гимназии № 56 Гомеля:
Моя мечта – станцевать во Дворце Республики в Минске с постановкой танца Ольги Шамровой. Я мечтаю танцевать именно ее хореографию, мне нравится ее постановки, эмоции. Нужно стремиться к своей мечте и тогда все получится.

О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса-6

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:
Дорогие участники! Пишите письма – обязательно до 8 декабря, отправляйте их на электронные адреса. Вся информация о конкурсе размещена на сайте профсоюзов Беларуси, в социальных сетях. И помните, что творчество оргкомитетом будет оценено в первую очередь.

В результате будут отобраны 7 человек – по одному человеку из каждой области и города Минска, желания которых будут исполнены. Главный критерий отбора – творческий подход и креативность.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Жанна Гатальская # Полина Щербакова # Фотофакт

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