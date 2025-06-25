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В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу

25 июня 2025 11:44
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Национальную команду по пляжному футболу, которая в мае завоевала серебро чемпионата мира в столице Сейшельских островов, сегодня, 25 июня чествовали в НОК Беларуси.

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу-1

Президент НОК Беларуси и министр спорта и туризма Республики Беларусь поздравили футболистов с успехом, вручили ценные подарки и денежные сертификаты.

Спортсмены были удостоены нагрудных знаков и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта международного класса».

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу-3

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси: 
Ваш талант, помноженный на трудолюбие, усердие и желание достичь цели, дает свои результаты. Этого триумфа помогли вам достичь ваши тренеры, административный и медицинский персонал, ваши болельщики, все те люди, которые были здесь дома.

Напомним, сборная впервые блестяще дошла до финала и поднялась на вторую ступень пьедестала чемпионата мира.

Фото: Telegram-канал «TEAM BY»

# Белорусские спортсмены # Футбол # Виктор Лукашенко # Сергей Ковальчук

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