В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу

Национальную команду по пляжному футболу, которая в мае завоевала серебро чемпионата мира в столице Сейшельских островов, сегодня, 25 июня чествовали в НОК Беларуси.

Спортсмены были удостоены нагрудных знаков и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта международного класса».

Президент НОК Беларуси и министр спорта и туризма Республики Беларусь поздравили футболистов с успехом, вручили ценные подарки и денежные сертификаты.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Ваш талант, помноженный на трудолюбие, усердие и желание достичь цели, дает свои результаты. Этого триумфа помогли вам достичь ваши тренеры, административный и медицинский персонал, ваши болельщики, все те люди, которые были здесь дома.

Напомним, сборная впервые блестяще дошла до финала и поднялась на вторую ступень пьедестала чемпионата мира.

Фото: Telegram-канал «TEAM BY»