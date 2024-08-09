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Как занятия танцами влияют на здоровье – ответил пенсионер

09 августа 2024 20:47
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Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как занятия танцами влияют на здоровье – ответил пенсионер-1

Максим Котес, многодетный отец:
Я слышал такое мнение, что мозг – это тоже мышцы, а танцы их качают, что, наверное, те, кто танцуют, становятся умнее. У вас как любителя, наверное, есть мнение по этому вопросу?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Сергей, вы стали умнее, как начали танцевать?

Как занятия танцами влияют на здоровье – ответил пенсионер-4

Сергей Кривцов, участник танцевального ансамбля:
В принципе, действительно развивается мозг. Я занимался профессиональным спортом, в разные годы разным спортом. Тем не менее я скажу, что танцы – самый лучший вид спорта. Действительно, развитие, мышечная амнезия уходит, развивается мышление, слух, зрение. Дело в том, что одно дело, когда в парке танцы – каждый сам по себе. Здесь пары, большой коллектив. Нужно иметь боковое зрение, чтобы в унисон все делать, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы одновременно все делать. Это музыкальный слух развивается. Вообще считается, что те, кто занимается танцами – у них нет никогда проблем с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, то есть это на самом деле.

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# Танцы # общество # Михаил Свито # Сергей Кривцов

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