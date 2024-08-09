Казаков: август 2020-го – это попытка загнать нас в историю Украины

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Знаешь, когда шутят сами украинцы, говорят: что такое декоммунизация? Декоммунизация – когда россияне бомбят построенные коммунистами ТЭЦ. Ну вот это декоммунизация. Вы же хотите, чтобы все коммунистические названия исчезли? Вы же хотите, чтобы все коммунистические названые города исчезли? Так давайте уничтожим все, что построено было коммунистами, советским народом. Все ТЭЦ, все мосты, все ГЭС, ну тогда вы придете к Украине, которая была там в 1919 году. И вот с этой Украины 1919 года вы будете начинать вступление в Евросоюз. Ну вот как-то так. И, собственно говоря, август 2020 года, это же была попытка нас загнать вот в эту самую историю Украины. Мы тогда, помнишь, кричали: «Вы хотите, как в Украине?» Все кричали: «Да!» Но тогда не было еще 2022 года, СВО, но все кричали: «Да, мы хотим, как в Украине!» Ну и что? Получили мы, как в Украине? И что бы у нас было? Мы бы развалили страну, или бы поляки у нас хозяйничали в Гродно, а украинцы хозяйничали у нас в Гомеле и в Бресте, только потому, что они себя сейчас считают расой выше, потому что они демократичны, они придерживаются фразы «демократия – это власть демократов».

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