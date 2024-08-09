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Идеально чистая вода – рассказываем об источнике в Логойске

09 августа 2024 20:48
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Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Идеально чистая вода – рассказываем об источнике в Логойске-1

Сергей Кривцов, участник танцевального ансамбля:
Вокруг Минска много есть озер.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, где голубая водичка?

Сергей Кривцов:
Чистая?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Кристально чистая.

Сергей Кривцов:
Конечно, есть в карьерах.

Идеально чистая вода – рассказываем об источнике в Логойске-4

Максим Котес, многодетный отец:
Могу я поделиться. Мы находим чистую воду, причем ее пьем каждое воскресенье в Логойске, в источнике. Мы ездим – у нас клуб окунания по воскресеньям. Каждое воскресенье у нас большая движуха, мы ездим, окунаемся, набираем водичку. 28 градусов мороза было, когда мы ездили.

Алеся Лакина:
Оттуда, куда окунаетесь, пьете?

Максим Котес:
Там идеально чистая вода, можно замечательно поплавать.

Алеся Лакина:
Вы же уже окунулись, она неидеально чистая.

Максим Котес:
Там чистый источник, проточная вода.

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# Отдых # общество # Сергей Кривцов # Алеся Лакина # Михаил Свито

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