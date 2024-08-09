Идеально чистая вода – рассказываем об источнике в Логойске

Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Кривцов: Конечно, есть в карьерах.

Сергей Кривцов, участник танцевального ансамбля: Вокруг Минска много есть озер.

Максим Котес, многодетный отец:

Могу я поделиться. Мы находим чистую воду, причем ее пьем каждое воскресенье в Логойске, в источнике. Мы ездим – у нас клуб окунания по воскресеньям. Каждое воскресенье у нас большая движуха, мы ездим, окунаемся, набираем водичку. 28 градусов мороза было, когда мы ездили.

Алеся Лакина:

Оттуда, куда окунаетесь, пьете?

Максим Котес:

Там идеально чистая вода, можно замечательно поплавать.

Алеся Лакина:

Вы же уже окунулись, она неидеально чистая.

Максим Котес:

Там чистый источник, проточная вода.