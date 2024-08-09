Белорусские атлеты не смогли завоевать медали в свой предпоследний день на ОИ

Предпоследний для нас соревновательный день на Олимпийских играх в Париже не добавил в копилку наград. Сегодня, 9 августа, борьбу вели двое наших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале на борцовский помост вышел Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Токио. Белорус завершил борьбу после первой же схватки. Сильнее нашего атлета оказался Разамбек Жамалов из Узбекистана – 0:8. Хотя старт дуэли ничего подобного не предвещал. Наш соотечественник заходил на разные броски, но оппонент умело защищался. О силе соперника лучшего всего говорит то, что он в итоге добрался до финала. Таким образом, наш борец очутился в утешительной сетке. Соревнования продолжатся в субботу.

В вечерней сессии переживали за Сюзанну Володько. Это тяжелая атлетика и весовая категория до 71-го килограмма. В число главных претенденток на пьедестал девушка не входила. В итоге она выступила в свою силу.