«Если бы была возможность, я бы пришёл намного раньше». Подробности выездного приёма граждан в Борисове

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблемных вопросов людей 3 апреля направились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своего рода продолжение «Большого разговора» с главой государства.

Напомним, при подготовке к нему каждый мог стать участником акции «Ваш вопрос Президенту». Многие из них остались не озвучены, но взяты на заметку. Работу с обращениями граждан белорусский лидер держит на постоянном контроле. Так, обсудить проблемы жителей Борисовского района отправился помощник Президента Александр Косинец. Что же волнует местных жителей?

О своей «водной» проблеме Татьяна Черкасова уже просто не может говорить спокойно. Слабый напор воды на последнем этаже этой многоэтажки доставляет жильцам неудобства на протяжении последних 20 лет. Вот только решать проблему пока, увы, никто не спешил. Да и такого желанного компромисса с коммунальщиками женщине найти не удалось. Вот и приходится вместе с соседями по несчастью приспосабливаться к таким условиям.

Татьяна Черкасова, жительница Борисова:

У меня в квартире мама, ей 82 года, старый, больной человек. Сама она не в состоянии принять ни душ, ни ванну. В очередной раз приходит комиссия, снимает смесители, составляет какой-то акт. Буквально вода появляется на неделю. Когда очередной прорыв на теплотрассе или еще какая-то авария – у нас снова нет воды.

Сегодня о своей проблеме женщина решила рассказать вновь. Уже на выездном приёме. Выслушать проблемы борисовчан приехал помощник Президента Александр Косинец. Ответ нашей героине и одновременно поручение местным властям последовало незамедлительно – провести обследование и ликвидировать неполадки. Причём в течение недели.

И ведь это лишь один из наболевших вопросов. На личный приём борисовчане буквально выстроились в очередь. В итоге 7 обращений поступило во время встречи, ответы были даны и на 14 адресованных нашему Президенту вопросов ещё во время мартовской встречи с экспертным сообществом и представителями СМИ. Этакий камбэк к «Большому разговору».

Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:

Те поручения, которые сегодня были даны, мы их очень быстро реализуем. Это обеспечение людей горячей, холодной водой, приведение в порядок дворовых территорий, ремонт ветхого жилья. Решим вопросы с состоянием дорожного полотна. На это не потребуется много времени, буквально в течение месяца вопросы будут решены. Любой из государственных служащих стань на место человека, который к тебе обратился, и все проблемы будут сниматься очень быстро, качественно и оперативно. И не надо будет обращаться ни к Президенту, ни к премьер-министру, правительству. Все вопросы, которые я сегодня рассматривал, можно решить на местном уровне.

Практика уже давно показала: такие выездные приёмы – одна из самых удобных и востребованных форм работы с населением. Это и возможность узнать, что называется о наболевшем, и в то же время мониторинг ситуации на местах, работы местной вертикали.

Вот за помощью обратился и Андрей Кукареко. Мужчина предложил ввести новую для страны медицинскую практику по лечению сахарного диабета. На путь борьбы с заболеванием Андрей встал несколько лет назад, когда диабет диагностировали у его маленького сына. Идею улучшения качества диагностики детского диабета в Борисове помощник Президента поддержал.

Андрей Кукареко, житель Борисова:

Если бы была возможность, я бы пришел намного раньше. Но так получилось, что, наверное, все в жизни своевременно. Очень хочется, чтобы поняли на государственном уровне, и получить поддержку. Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и уже традиционные споры соседей. Это лишь некоторые из поднятых сегодня тем. Но то, что вопросов у белорусов накопилось немало, стало понятно ещё во время «Большого разговора».

Тогда возможность спросить о самом важном и злободневном дали каждому. БелТА предложила задать свой вопрос Президенту. В итоге за два дня их поступило более двух тысяч. Зарплаты, новые рабочие места, жилье, материнский капитал, развитие регионов, даже работа в интеграционных объединениях и пограничная безопасность – тематика была самая разнообразная.

Нередки были и личные просьбы к главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем. Конечно, озвучить, а тем более решить сразу все вопросы уже во время «Большого разговора» просто невозможно. Разбираться с каждым нужно отдельно, досконально, на местах. И это та задача, которую не единожды уже ставил наш Президент. Быть в контакте с населением, встречаться с жителями, трудовыми коллективами. А вот контроль и за исполнением поручений главы государства и за тем, чтобы на все вопросы местные власти нашли ответы – на Администрации Президента. Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей Именно сейчас и началась та самая «горячая пора». Со 2 по 5 апреля представители Администрации как раз и проверят, не работают ли местные власти «спустя рукава» и какие вопросы Президенту от читателей БелТА уже взяты под контроль, а какие пока ещё ждут своего часа. График приёмов очень плотный.