В Лошице спасатели помогли зайцу выбраться из воды

Новости Беларуси. История одного счастливого спасения, или Почему зайцы в столице открыли купальный сезон. На водохранилище в Лошице спасли ушастого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На помощь русому пришли сотрудники МЧС. Из водоёма его достали целым и невредимым. За ситуацией наблюдали жители улицы Казинца. Они-то и вызвали подмогу.

По словам специалистов, присутствие этого животного в мегаполисе – явление довольно редкое. Как заяц оказался в воде, неизвестно. Но совершенно точно, выбраться самостоятельно из мокрого плена ему не удалось бы.