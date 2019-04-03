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В Лошице спасатели помогли зайцу выбраться из воды

03 апреля 2019 17:39
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Новости Беларуси. История одного счастливого спасения, или Почему зайцы в столице открыли купальный сезон. На водохранилище в Лошице спасли ушастого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Лошице спасатели помогли зайцу выбраться из воды-1

На помощь русому пришли сотрудники МЧС. Из водоёма его достали целым и невредимым. За ситуацией наблюдали жители улицы Казинца. Они-то и вызвали подмогу.

В Лошице спасатели помогли зайцу выбраться из воды-4

По словам специалистов, присутствие этого животного в мегаполисе – явление довольно редкое. Как заяц оказался в воде, неизвестно. Но совершенно точно, выбраться самостоятельно из мокрого плена ему не удалось бы.

В Лошице спасатели помогли зайцу выбраться из воды-7

По возвращении на землю, мокрый русак не опустил лапки и отправился обживать Лошицкий парк.

# Спасение # общество # Фотофакт

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