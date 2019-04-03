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Первый состав Stadler обкатывают в минском метро

03 апреля 2019 17:27
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Новости Беларуси. Тест-драйв под землёй. Первый состав Stadler для минской подземки обкатывают на синей ветке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Первый состав Stadler обкатывают в минском метро-1

Объективы телефонов поймали его на станции «Октябрьская». По комментариям авторов видео, поезд движется практически бесшумно.

Первый состав Stadler обкатывают в минском метро-4

Напомним, состав привезли в столицу 1 апреля и в тот же день спустили в метродепо «Московское». Сейчас в его устройстве разбираются специалисты. Запустить планируют после открытия первого участка третьей ветки.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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