Первый состав Stadler обкатывают в минском метро

Новости Беларуси. Тест-драйв под землёй. Первый состав Stadler для минской подземки обкатывают на синей ветке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, состав привезли в столицу 1 апреля и в тот же день спустили в метродепо «Московское». Сейчас в его устройстве разбираются специалисты. Запустить планируют после открытия первого участка третьей ветки.